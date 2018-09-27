Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Burunçayır köyü yakınlarında direksiyon kontrolünü yitiren Abuzer Aslan yönetimindeki, 02 KT 667 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü Abuzer Aslan ile araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ekipler tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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