Otomobil şarampole devrildi: 6 yaralı

ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole devrilen otomobildeki aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Şanlıurfa- Gaziantep yolunun 60'ıncı kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezi yönünde giden İsmail Yıldız'ın kullandığı 34 FD 7606 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Sürücü İsmail Yıldız'ın yara almadan atlattığı kazada otomobildeki Cemile, Nisa Nur, Fadile, Fevzi, Rümeysa ve Yusuf Yıldız yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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