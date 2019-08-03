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Otomobil şarampole devrildi, anne ve 2 yaşında oğlu öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 20:52 | Son Güncelleme

ANTALYA'da şarampole yuvarlanan otomobildeki Merve Çolak (28) ile oğlu Yiğit Eymen (2) öldü, eşi Hakan ile diğer oğlu Yavuz Selim Çolak (1) ağır yaralandı.

Bülent TATOĞLULALRI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da şarampole yuvarlanan otomobildeki Merve Çolak (28) ile oğlu Yiğit Eymen (2) öldü, eşi Hakan ile diğer oğlu Yavuz Selim Çolak (1) ağır yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Isparta'dan Antalya yönüne giden Hakan Çolak yönetimindeki 34 J 6130 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi. Kazada, Hakan Çolak ile yanındaki eşi Merve, çocukları Yiğit Eymen ve Yavuz Selim ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Yiğit Eymen kaza yerinde, anne Merve Çolak ise hava ambulansıyla kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Ailenin diğer oğlu Yavuz Selim Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, baba Hakan Çolak da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Merve Çolak ve oğlunun cenazesi, işlemlerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kondu.

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