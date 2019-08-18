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Otomobil şarampole devrildi, aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 14:29 | Son Güncelleme

BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

SASON (Batman), (DHA)- BATMAN'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde, Sason ilçesi Benekli köyü mevkisinde meydana geldi. Aslan Acet yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Halise Acet ve oğlu Serkan Acet (20) yaşamını yitirdi, sürücü Aslan Acet, Şabettin Acet ve Cuma Acet yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

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