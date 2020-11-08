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Otomobil şarampole devrildi, karı-koca ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2020 17:44 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada karı-koca ölümden döndü.Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi.

Kırıkkale’de kontrolden çıkan otomobilin şarampole takla attığı kazada karı-koca ölümden döndü.
Kaza, saat 12.30 sıralarında Ankara-Samsun D-200 kara yolu üzerindeki Delice ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eyyüp S. idaresindeki 34 RG 642 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Eyyüp S. (54) ile yanındaki eşi İpek S. (51) itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık görevlilerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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