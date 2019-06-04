HABER

Otomobil şarampole devrildi; küçük Nehir öldü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 19:03 | Son Güncelleme

SİNOP’un Erfelek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Nehir Bozacı (8) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi; küçük Nehir öldü, 4 yaralı

Esra AKSU/ ERFELEK (Sinop), (DHA)- SİNOP’un Erfelek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu Nehir Bozacı (8) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Erfelek ilçe girişinde meydana geldi. Emre Demirci yönetimindeki 34 HN 3820 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki Nehir Bozacı olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Emre ile Gülcan Demirci, Selahattin ve Hatice Bozacı ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Erfelek Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Nehir Bozacı'nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole devrildi; küçük Nehir öldü, 4 yaralı

Kapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine aitKapadokya'da keşfedildi! 5 bin yıl öncesine ait
Hafif ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralıHafif ticari araç, otomobilin üzerine çıktı: 10 yaralı
Direğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralıDireğe çarpan kamyonet takla attı: 6 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım yayınına ilişkin ilk temas!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Türk Hava Yolları Teknik çok sayıda personel alacak!

Real Madrid transferde bombayı patlattı

Real Madrid transferde bombayı patlattı

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İğrenç iddiayı böyle yalanladı: Kardeşim iktidarsızdı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Nem yüzde 70'e ulaştı! Akın ettiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.