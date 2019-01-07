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Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 12:49 | Son Güncelleme

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Salim Ünal (29) yaralandı.

Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Salim Ünal (29) yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Tuzlacık köyü mevkisinde meydana geldi. Sorgun yönüne giden Salim Ünal yönetimindeki 38 AAJ 942 plakalı otomobil, kar ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Ünal, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı Ünal, sağlık görevlilerince ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Salim Ünal'ın tedaviye alındığı belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole devrildi; sürücü yaralı

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