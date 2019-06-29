Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, şarampole düştü. Hurdaya dönen araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Yaman Peynircilik önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Malkara istikametine seyreden İlker İşbilen (37) yönetimindeki 39 AK 004 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak iki şeridi ayıran su kanalına girdi.

Beton zemine çarpan otomobil hurdaya dönerken, sürücü İşbilen ve Hakan Çelik (28) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.



