HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

Otomobil şarampole düştü: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 40.

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Aksaray - Nevşehir karayolu 40. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine seyreden Mümin Ş. (23) idaresindeki 42 ABL 373 plakalı Fiat marka otomobil, Aksaray’a 40 kilometre kala sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Fatmanur B. (19) yaralandı. Diğer sürücüler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri yaralıları ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırırken, yapılan müdahalede durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde jandarma ve polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020AÖF kayıt yenileme ücreti ve kayıt yenileme tarihleri 2020
1/
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
RTÜK, 'Kimsesizler' dizisi ile ilgili inceleme başlattı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Diğer Haberler
Vatandaşlar tedirgin! Diyarbakır'da binlerce balık telef oldu
Bu görüntü paniğe neden oldu! Yetkililerden yardım istediler
Antalya'da ilginç görüntü: Akdeniz foku turistlerle yüzdü
Antalya'da ilginç görüntü: Akdeniz foku turistlerle yüzdü
Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme! Yeniden gözaltına alındılar
Botoks sonrası ölüm iddiasıyla ilgili yeni gelişme!
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme! Pilotun ev hapsi kaldırıldı
Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili yeni gelişme!
Antalya'da panik anları! Denizde hortum çıktı
Panik anları! Denizde hortum çıktı
Şile'de batan gemiyle ilgili bilirkişi raporu tamamlandı
Bilirkişi raporu tamamlandı: O güne kadar batmamış olması mucizedir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.