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Otomobil şarampole düştü: 6'sı çocuk, 10 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2018 16:27 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole düştü. Kazada, otomobildeki 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole düştü: 6'sı çocuk, 10 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole düştü. Kazada, otomobildeki 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.45 sıralarında Ereğli-Adana Karayolu, Karkacık mevkisinde meydana geldi. Zeki Öz yönetimindeki 09 AC 831 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole düştü. Kazada sürücü Zeki Öz, araçta bulunan yakınları Netice Öz (36), Kardelen Öz (16), Salih Baran Öz (13), Egit Öz (11), Mizgin Öz (9), Ayen Öz (1) ile Selahattin Gündüzbay (42), Hatice Gündüzbay (38) ve Gülnaz Eray (9) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobilde bulunan iki ailenin, Kurban Bayramı tatili nedeniyle Konya'dan Kahramanmaraş'a gittiği öğrenildi. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole düştü: 6'sı çocuk, 10 yaralıOtomobil şarampole düştü: 6'sı çocuk, 10 yaralıOtomobil şarampole düştü: 6'sı çocuk, 10 yaralıOtomobil şarampole düştü: 6'sı çocuk, 10 yaralı

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