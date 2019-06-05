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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 16:46 | Son Güncelleme

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgelere göre Bursa-Ankara karayolunda meydana geldi. Volkan Ö. idaresindeki 16 CPF 46 plakalı otomobil Yenice köprülü kavşağı mevkisinde kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kaza sonucunda araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada ağır maddi hasar meydana gelen otomobil ise çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürüyor.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

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