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Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı.Kaza, Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi.

Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan araçta bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
Kaza, Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Cerrah Parkı mevkiinde şelale yoluna doğru seyri halinde olan Halim K (62) yönetimindeki 16 CKS 33 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile takla atarak şarampole uçtu. Kazada araç sürücüsü sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde bulunan yaralı sürücüyü kurtardı. Yaralı 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi acil servis bölümüne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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