HABER

Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 19:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Sürücü ise yaralanmadı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Ulaş ilçesine giden Ahmet Kartal (36) yönetimindeki 58 AU 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek yolun sağındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 4 metrelik şarampole yuvarlanarak kullanılmaz hale gelen otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada Hatice (38), Yusuf (19) ve Huriye Kartal (12) ile Zeynep Sarıkaya (28), Abdülhamit Özdemir (36) ve Zehra Özdemir (2) yaralandı. Sürücü Ahmet Kartal ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan yaralılardan bazıları itfaiye ve sağlık ekiplerinih çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 6 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 6 yaralıOtomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

PARTNER29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri29 Ekim tatili için İstanbul'a yakın tatil yerleri
Hatay'da orman yangınıHatay'da orman yangını
Adıyaman'da maç sonrası sonrası arbedeAdıyaman'da maç sonrası sonrası arbede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Nevşin Mengü'den sosyal medyayı sallayan 'Rahip Brunson' yorumu

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Fatih Portakal'dan peş peşe 'Rahip Brunson' tweetleri!

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Sıla ile Ahmet Kural barıştı mı? Ahmet Kural ve Sıla'dan heyecanlandıran fotoğraf

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Hakan Peker kanal mı bastı? Hakan Peker'den açıklama

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Süleyman Soylu'dan talimat: İntikamını çok acı alın!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Trump'tan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı açıklaması: Ağır cezalar uygularız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Fethiye'de iğrenç olay! Üniversiteli kızların çığlıklarına koştular

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Karakolda korkunç anlar! Polisin arkasından gizlice geldi sonrası akılalmaz

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi! Parası bitince öyle bir şey yaptı ki!

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

Bir babanın en acı günü! Tabuta yastık yorgan koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.