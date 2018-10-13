Otomobil şarampole uçtu: 6 yaralı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı. Sürücü ise yaralanmadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Sivas-Kayseri karayolu, Taşlıdere mevkisinde meydana geldi. Sivas'tan Ulaş ilçesine giden Ahmet Kartal (36) yönetimindeki 58 AU 334 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ters dönerek yolun sağındaki şarampole devrildi. Yaklaşık 4 metrelik şarampole yuvarlanarak kullanılmaz hale gelen otomobil ağaca çarparak durdu. Kazada Hatice (38), Yusuf (19) ve Huriye Kartal (12) ile Zeynep Sarıkaya (28), Abdülhamit Özdemir (36) ve Zehra Özdemir (2) yaralandı. Sürücü Ahmet Kartal ise kazadan yara almadan kurtuldu. Araç içinde sıkışan yaralılardan bazıları itfaiye ve sağlık ekiplerinih çalışmasıyla çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla Numune Hastanesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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