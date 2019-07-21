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Otomobil şarampole uçtu: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 12:53 | Son Güncelleme

Sivas’ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, Kayseri’nden Erzurum’a giden Ç.A.(44) yönetimindeki 38 E 3115 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu.

Sivas’ın İmranlı ilçesinde otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Sivas- Erzincan karayolu üzerinde, Kayseri’nden Erzurum’a giden Ç.A.(44) yönetimindeki 38 E 3115 plakalı otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada aracın içerisinde bulunan 7 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Ekibinin (İMAYKUT ) müdahalesi ile bulundukları yerden çıkartıldı. Yaralılardan biri sedyeyle hastaneye kaldırılırken, görüntülü aramayla yakınlarına bilgi verdi.
Kazada yaralanan A.A.(40), Ç.A.(44), M.Y.(37), G.A.(19), G.A.(13), G.A.(14), A.E.A.(18) ambulanslar ile İmranlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan G.A’nın(19) durumunun ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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