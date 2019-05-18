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OTOMOBİL ŞARAMPOLE UÇTU, ARAÇTAN FIRLAYAN KADIN ÖLDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2019 04:09 | Son Güncelleme

ADANA'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçtu.

ADANA'da alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkıp taklalar atarak şarampole uçtu. Kazada araçtan fırlayan Seval Kırlangıç (45), hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tamer Y., kullandığı 34 KB 0937 plakalı otomobiliyle virajı alamayıp kontrolü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, 8 kez takla atarak şarampole uçtu. Kazada yolcu konumunda bulunan Seval Kırlangıç, araçtan dışarıya fırladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırlangıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı yara almadan atlatan sürücü Tamer Y.'ye ise polis alkol testi yaptı. Kontrolde Tamer Y.'nin 1.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kaza sonrası sürücü gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Kırlangıç'ın cesedi ise incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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