HABER

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 10:22 | Son Güncelleme

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Fırat Sarısakal (30) öldü, yanındaki İshak Gün (45) ise ağır yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'ın Eskil ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Fırat Sarısakal (30) öldü, yanındaki İshak Gün (45) ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölbez köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Sarısakal idaresindeki 67 AT 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İshak Gün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Fırat Sarısakal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ağır olan İshak Gün ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Dudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenlerDudak prosedürleri hakkında yanlış bilinenler
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladımBoşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

Liposuction sonrasında dikkat edilmesi gerekenler

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

En uzun geceye özel kampanyaları kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.