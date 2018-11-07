Otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uçar (62) yönetimindeki 01 BNM 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uçar'ın eşi Fatma Uçar (62) yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Uçar ve İbrahim Akgül de ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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