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Otomobil, şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 09:48 | Son Güncelleme

KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)- KONYA'nın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole yuvarlanan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Ereğli- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Mustafa Uçar (62) yönetimindeki 01 BNM 27 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uçar'ın eşi Fatma Uçar (62) yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Uçar ve İbrahim Akgül de ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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