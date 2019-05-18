Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Halim AKCA/BUCAK (Burdur), (DHA)- BURDUR'un Bucak ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada Mehmet Uğur yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Antalya- Burdur karayolunun Bucak'a bağlı Boğazköy yakınlarında meydana geldi. Mehmet Uğur'un kullandığı 01 EL 777 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı ve taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Diğer araç sürücülerin de yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Mehmet Uğur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Aynı araçtaki İbrahim Çelik, Mehmet Demirhan ve Yasin Er ise ilk müdahalelerinin ardından Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yasin Er buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Çelik ve Mehmet Demirhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

