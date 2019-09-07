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Otomobil şarampole yuvarlandı, 2 üniversiteli öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 10:40 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan üniversite öğrencileri Burcu Örnek (21) ve Kübra Aldırmaz (20) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, 2 üniversiteli öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada araçtan fırlayan üniversite öğrencileri Burcu Örnek (21) ve Kübra Aldırmaz (20) yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Kastamonu-Daday karayolunun Gölköy köyü mevkiinde meydana geldi. Daday'dan Kastamonu yönüne giden Refik İlhan Abazalı (26) yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Refik İlhan Abazalı ve yanında oturan Muhammed Mücahit Kızılarslan (24) yaralandı. Arka koltukta oturan ve emniyet kemerleri takılı olmadığı anlaşılan Burcu Örnek ile Kübra Aldırmaz ise araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, kaza yerinde yapılan incelemeden sonra Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ölen Burcu Örnek ve Kübra Aldırmaz'ın cesetleri de incelemeden sonra aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
3'ÜNCÜ LİG'DE FUTBOL OYNAMIŞLAR
Kastamonu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda 2'nci sınıf öğrencisi olan Kübra Aldırmaz ile 3'üncü sınıf öğrencisi Burcu Örnek'in, bir dönem Kadınlar 3'üncü Ligi'nde mücadele eden Karadeniz Ereğli Genç Yıldızspor'da futbol oynadıkları öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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