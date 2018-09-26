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Otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.09.2018 07:49 | Son Güncelleme

ADANA'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp 50 metrelik şarampolde yuvarlandı.

Otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da sürücüsünün alkollü olduğu iddia edilen otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp 50 metrelik şarampolde yuvarlandı. Kazada, otomobil sürücüsü Güven Ö. ile yanındaki Özge A. yaralandı.
Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Göl Kenarı Caddesi'nde meydana geldi. Güven Ö. yönetimindeki 01 AFG 18 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metrelik şarampole yuvarlandı. Taklalar atan otomobil, göl suyunun çekilmesiyle oluşan bataklıkta durdu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan sürücü Güven Ö. ve yanındaki Özge A., ambulansa taşındı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Güven Ö.'nün, trafik polisinin yaptığı kontrolde yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu tespit edildi.
Yaralılar, ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralıOtomobil, şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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