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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 15:22 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.Kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Gümüşkavak Mahallesi yolunda meydana geldi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Alanya’nın kırsalındaki Gümüşkavak Mahallesi yolunda meydana geldi. Gökbel Yaylası’na seyir halinde olan Soner Ç. idaresindeki 07 ACH 741 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yolun sağ tarafından bulunan şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Soner Ç. ile yanında bulunan eşi Fatma Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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