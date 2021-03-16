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Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı

16.03.2021 14:55 | Son Güncelleme:
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Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı

Niğde’de otomobilin yoğun buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 öğretmen yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçe yolunda meydana gelen kazada, kar yağışı ve yoğun tipi sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole yuvarlandı.

Niğde’de otomobilin yoğun buzlanma nedeniyle şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 öğretmen yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çiftlik ilçe yolunda meydana gelen kazada, kar yağışı ve yoğun tipi sonrası meydana gelen buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobilde bulunan öğretmenler Muhsin A., Kübra A. ve Yılmaz Y. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan öğretmenler tedavi altına alındı. Öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, 3 öğretmen yaralandı

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