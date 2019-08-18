HABER

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.Kaza, Kahta ilçesi Gül Ahmet Köyü yakınlarında meydana geldi.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, Kahta ilçesi Gül Ahmet Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zeynel Kaya (35) idaresindeki 63 VR 599 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Zeynel Kaya ile otomobilde bulunan Leman Kaya (35), İslim Kaya (28), Feyza Kaya (5) ve Nazife Kaya (5) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı

Bayramda doldu taştı! Akın ettilerBayramda doldu taştı! Akın ettiler
Karabağlar'da orman yangını (3)Karabağlar'da orman yangını (3)
Eminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdiEminönü’nde esnaf, su baskınından kurtardığı ayakkabıları merdivenlere serdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Büyük vefasızlık! Kimse gelmedi

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Poşet içinde yeni doğmuş bebek cesedi kıyıya vurdu

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Mardin'den görüntülendiler! 3 kamyonette 50 terörist

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Asker alarma geçti! Ateş altına alındı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

Milli futbolcumuz hastaneye kaldırıldı

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İmamoğlu'ndan 'tatil' eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Sır perdesi 44 gün sonra aralandı! Oğlu her şeyi itiraf etti

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 4’ü çocuk, 2’si ağır 10 yaralı

Üsküdar'da yol çöktü

Üsküdar'da yol çöktü! Şok görüntü

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

Sağanak yağış sonrası Maslak’ta feci kaza: 3’ü ağır 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.