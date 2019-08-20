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Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 23:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.
Kaza geç saatlerde Kayseri-Sivas karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Sarımsaklı mevkiinde meydana geldi. Barış Bayer (44) yönetimindeki 38 YV 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Barış Bayer ile otomobilde bulunan yolcular Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Huriye Bahçebaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralıOtomobil şarampole yuvarlandı: 7 yaralı

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