Otomobil şarampole yuvarlandı, aile yaralandı

ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'un İspir ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Baba ve iki oğlu hastaneye kaldırılırken, otomobilde sıkışan eşi, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, akşam saatlerinde İspir'e bağlı Kırık Mahallesi Leylek boğazı mevkiinde meydana geldi. Murat Bilginer yönetimindeki 34 GL 5398 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü Murat Bilginer ile çocukları Efe ve Yusuf Bilginer yardıma gelenler tarafından otomobilden çıkarılıp hastaneye gönderilirken, anne Sema Bilginer'i kurtarmak için jandarma ekipleri çalışmaya başladı.

Kurtarma çalışmaları sırasında bölgeden geçen Erzurum Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kaza yerine giderek görevlilere yardım etti. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu Sema Bilginer sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralı Sema Bilginer'i sedyeye yatıran görevliler çevredekilerin de yardımıyla yol kenarında bekleyen ambulansa taşıdı. Sema Bilginer de hastaneye kaldırıldı.

İŞ MAKİNESİ OTOMOBİLE ÇARPTI

Bu arada merkez Palandöken ilçesinde kar temizleme çalışması yapan işçinin kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait iş makinesi Nurcan Şahin yönetimindeki otomobile çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki Nurcan Şahin ile yanındaki kadın yaralandı. Yaralı iki kadın olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

