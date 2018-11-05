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Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Arzu Torun (42) yönetimindeki otomobil, şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde Arzu Torun (42) yönetimindeki otomobil, şarampole yuvarlandı. Sürücü Torun'un ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, Bursa- İnegöl yolunun İMOTİM mevkisinde bugün meydana geldi. Bursa yönünden İnegöl'e giden Arzu Tosun yönetimindeki 16 ACZ 104 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bir iş yerinin istinat duvarına çarpıp, yaklaşık 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Araçtan toprak alana fırlayan sürücü Torun ağır yaralandı. Yaralı, çevredeki esnafın haber vermesi üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki vatandaşların da yardımlarıyla şarampolden yola çıkarıldı. Arzu Torun, ambulansla devlet hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Otomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı

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