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Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ile 4 çocuğu yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2018 12:08 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ile 4 çocuğu yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü ile 4 çocuğu yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde İnegöl- Bursa karayolu kırsal Babasultan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Muhteber A. (45) yönetimindeki 16 DG 201 plakalı otomobil, hızlı girdiği virajda kontrolden çıkıp, bariyerlere çarparak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Muhteber A. ile çocukları Tülay (22), Burcu (21), Burçin (19) ve Erkan A.(17) yaralandı. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Muhteber, Burcu ve Burçin A. İnegöl Devlet Hastanesi'ne, Erkan ve Tülay A. ise Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ile 4 çocuğu yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ile 4 çocuğu yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ile 4 çocuğu yaralandıOtomobil şarampole yuvarlandı; sürücü ile 4 çocuğu yaralandı

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