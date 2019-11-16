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Otomobil şarampole yuvarlandı, uzman çavuş yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 16:36 | Son Güncelleme

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ömer Güneş, yaralandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı, uzman çavuş yaralandı

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Uzman Çavuş Ömer Güneş, yaralandı.
Kaza, Kurancılı köyü mevkiinde meydana geldi. Uzman Çavuş Ömer Güneş yönetimindeki 38 YA 5984 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaralanan sürücü Güneş, sağlık ekipleri tarafından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İzin için memleketi Kayseri'ye giden Bartın İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Uzman Çavuş Ömer Güneş, hastanede tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Otomobil şarampole yuvarlandı, uzman çavuş yaralandı

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