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Otomobil satışında şaşırtan tuzak! Galericiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

24.04.2022 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Bir kişinin, internetten satışa çıkarılan otomobili kendine ait gibi gösterip bir galericiyi 190 bin lira dolandırdığı iddia edildi. İddiaların odağındaki zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Otomobil satışında şaşırtan tuzak! Galericiyi dolandırdığı öne sürülen zanlı yakalandı

Oto galericilik yapan T.S. (42) polise gelerek şikayetçi oldu ve araç satışı bahanesiyle kendisiyle iletişime geçen bir kişi tarafından 190 bin lira dolandırıldığını söyledi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada polis internet üzerinden T.S.’nin satışa koyduğu otomobile alıcı olan K.E. (43) ile bir kişinin görüşüp anlaştıktan sonra galerici T.S.’ye telefonla ulaşıp kendisini aracın sahibi olarak tanıtıp satmak için 190 bin liraya anlaştığını belirledi.

PARAYI ALDI, İLETİŞİMİ KESTİ

Zanlının kendisini başka bir ilde görevli uzman çavuş olarak tanıttığı otomobil sahibi K.E.’ye bir arkadaşının aracın alım işlemiyle ilgileneceğini belirterek galerici T.S. ile buluşmasını sağladığı öğrenildi. Galerici T.S.’nin de zanlının arkadaşı olduğunu söylediği K.E. ile bir araya geldikten sonra verilen hesaba aracın bedeli olarak 190 bin lirayı yatırdıktan sonra iletişimin kesildiğini tespit etti.

dolandırıcı

İKİ ZANLI DAHA GÖZALTINA ALINDI ANCAK...

Polis ekibi, T.S.’nin para yatırdığı hesabın sahibi A.G’yi (41) gözaltına aldı, 190 bin liranın da hesaptan çekildiğini belirledi. Şüpheli A.G’nin hakkındaki suçlamayı kabul etmediği bildirildi. Bu arada polis başka bir dolandırıcılık olayına karıştığı öne sürülen iki zanlıyı daha gözaltına aldı ancak zanlılar delil yetersizliğinden emniyetten serbest bırakıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Adana
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