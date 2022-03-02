Otomobil satışları düşecek mi 2022? Otomobil satışları azaldı mı?

Otomobil satışlarında Şubat ayında yaşanan değişimi Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı. Otomobil satışlarındaki değişim gözle görülür bir değişime uğradı. Daha öncede Otomotiv Distribütörleri Derneği, Ocak ayına ilişkin verileri açıklamıştı. Ocak ayında toplamda 38.131 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirildi. Bu, yüzde 12,8'lik düşüş yaşanmıştı. Şubat ayındaki otomobil satışlarındaki değişimde merak ediliyor.

2022 YILINDA OTOMOBİL SATIŞLARI DÜŞECEK Mİ?

Otomotiv Distribütörleri Derneği Şubat ayına ilişkin otomobil satış verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 azalarak 37.641 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 12,7 azalarak 12.011 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,6 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,5 artış gösterdi.

Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Şubat ayı ortalama satışlara göre yüzde 8,7 arttı.

OTOMOBİL SATIŞLARI AZALDI MI?

"Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,1 oranında azalarak 87.783 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2022 yılı Ocak-Şubat döneminde geçen yıla göre yüzde 16,8 oranında azalarak 66.661 adet olurken, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4,5 azalarak 21.122 adede ulaştı.

Pazarın yüzde 90,2’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 31.090 adetle yüzde 46,6 pay, B segmenti otomobiller 28.597 adetle yüzde 42,9 pay aldı. Otomobil pazarı gövde tiplerine göre; Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu.

SATILAN OTOBİLLER

Sedani yüzde 36,2 pay ve 24.145 adet satıldı.

H/B otomobiller, yüzde 21,5 pay ve 14.326 adet satıldı.

