HABER

OTOMOBİL SATMA BAHANESİYLE GASP ETTİLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:30 | Son Güncelleme

  BAŞAKŞEHİR'de Cezayir uyruklu  Badis K.,  internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de Cezayir uyruklu Badis K., internetten beğendiği otomobili almak için buluştuğu satıcı gibi davranan kişilerin gaspına uğradı. Başına silah dayanar Badis K'nin bir miktar parası ve cep telefonu çalındı. Polis olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı.
Şahintepe Mahallesi’nde Cezayir uyruklu Badis K., internette bir siteden araç beğenerek şüphelilerle anlaştı. Edinilen bilgilere göre, araba satma bahanesiyle gelen 1'i Suriye uyruklu 3 kişi, 10 Ekim’de Badis K.’nın başına silah dayayarak 3 bin 500 Euro, bin dolar ve cep telefonunu gasp ettiler. Badis K.’nın şikayeti üzerine Başakşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri şüphelilerin geldiği otomobilin plakasından hareketle, aracı Ercan S.’nin kiraladığını tespit etti. 26 Ekim’de Ercan S. Bakırköy’de, Murat Ö. ve Suriye uyruklu Bozan M. Başakşehir’de yakalanarak gözaltına alındı. Murat Ö.’nün yapılan üst aramasında olayda kullandığı değerlendirilen kurusıkı tabanca ve 11 mermi ile gasp edilen cep telefonu ele geçirildi. Başakşehir Asayiş Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:
--------------
-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

PARTNER Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken... Böyle anne olmaz olsun! Çocuklarına tecavüz ederken...
Berfin’in yüzü gülüyorBerfin’in yüzü gülüyor
DHA'nın servis ettiği 'Münbiç İlerleyişi" dünya basınında DHA'nın servis ettiği 'Münbiç İlerleyişi" dünya basınında 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

'Yeni bir tehdit var' dedi ve devlete çağrıda bulundu

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 55 gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü! Çok sayıda kişi yaralandı

'Sigara isteme' tartışması dehşete dönüştü!

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kayıp kadının cesedi 4 gün sonra nehirde bulundu

Kağıthane'de İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İETT otobüsü, kamyonete çarptı

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

İzmir'de uyuşturucudan ölüm iddiası

Arnavutköy'de misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

Misafir olduğu arkadaşının evinde intihar etti 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.