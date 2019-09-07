HABER

Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 12:01 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu.

Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan otomobil 5 metre yüksekten sazlık alana uçtu. Arabada sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı.
Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri eski yağ fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Keşan istikametine seyreden Yaşar Kaya yönetimindeki 34 FU 9961 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı.
5 metre yüksekten sazlık alana uçan otomobil sürücüsü yaralandı. Sıkıştığı araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan sürücü, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

Otomobil sazlığa uçtu: 1 yaralı

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Konya’da trafik kazası: 4 yaralıKonya’da trafik kazası: 4 yaralı
Otomobilin LPG tankında eroin çıktıOtomobilin LPG tankında eroin çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

New York'u salladı! Ayşe Hatun Önal rüzgarı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Kılıçdaroğlu'ndan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilk yorum

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

Diyarbakır Valiliği'nden 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.