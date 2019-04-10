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Otomobil sevdasını kataloglarla yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Samsun'da yaşayan, çocukluğundan bu yana otomobillere merakı bulunan okul öncesi öğretmeni İsmail Başbölük, 20 yılda 6 bine yakın araç kataloğu biriktirdi - Katalogları evinde muhafaza eden İsmail Başbölük: - "Benim karne hediyem, otomobil bayilerine gitmekti. Babam beni katalog istemeye götürürdü" - "Katalog topladıkça sanki otomobilin içindeymişim gibi hissediyorum. Resimlere bakarken o otomobili yaşıyorum"

RECEP BİLEK - Samsun'un Atakum ilçesinde yaşayan otomobil tutkunu İsmail Başbölük, 20 yılda 6 bine yakın araç kataloğu topladı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumda okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 33 yaşındaki Başbölük, 7-8 yaşlarında gazetelerdeki otomobil resimlerini keserek saklamaya başladı.

Daha sonra otomobil kataloglarını biriktiren Başbölük için bu iş zamanla tutku haline geldi. Kolilerde biriktirdiği kataloglara 2016'da evinin bir odasını ayıran Başbölük, bunları yaptırdığı raflara yerleştirdi.

Başbölük'ün arşivinde, 20 yılda edindiği 6 bine yakın katalog bulunuyor.

AA muhabirine açıklamada bulunan Başbölük, küçük yaşlardan itibaren otomobillere ilgisinin bulunduğunu söyledi.

Henüz okula gitmeden tüm otomobil marka ve modellerini tanıdığını belirten Başbölük, "Yaşıtlarım oyuncak arabalarla oynarken ben gazetelerdeki otomobil resimlerini keserdim. İlkokuldan itibaren de otomobil dergileri aldım. Benim karne hediyem, otomobil bayilerine gitmekti. Babam beni katalog istemeye götürürdü." dedi.

Halen bayi bayi gezerek katalog topladığını dile getiren Başbölük, "Kendimi anlatıyorum, 'Böyle bir tutkum var' diyorum ve kataloğumu istiyorum. Geldiğimde de raflarıma diziyorum. Katalog topladıkça sanki otomobilin içindeymişim gibi hissediyorum. Resimlere bakarken o otomobili yaşıyorum." diye konuştu.

Kataloglarına bakmanın kendisi için boş zamanlarını en iyi değerlendirme yöntemi olduğuna işaret eden Başbölük, "Senelerdir hiç sıkılmadım. İşten eve gelmeyi iple çekiyorum. Herkes evden çıkmaya çalışır. Ben eve geleyim, kataloglarımın tozunu alayım, onları dizeyim, onlarla uğraşayım, en büyük hobim bu." ifadelerini kullandı.

Başbölük, katalog edinmenin kendisine meditasyon gibi geldiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğitimler dolayısıyla yurt dışına çıkma fırsatım oluyor. Havalimanına indikten sonra tercümanlardan oradaki bayilerin yerlerini öğrenmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça o bayilere gidip katalog topluyorum. Uçakla 30 kilogram getirme sınırımız var. Tüm bagaj hakkımı kataloglara kullanıyorum."

Katalog merakını sosyal medyada da paylaştığını anlatan Başbölük, "Herkese ilginç geliyor. İlk tanıştığımızda eşim de çok şaşırmıştı." dedi.

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