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Otomobil seyir halindeyken alev aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 18:24 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Denizli- İzmir yolu üzerindeki Akçay Mahallesi'nde çıktı. Halil Tüpcil yönetimindeki 20 K 6268 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı. Otomobili yol kenarına çeken Tüpcil, motor kısmının alev aldığını görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekibi sevk edilirken, otomobilin ön kısmı tamamen yandı. İtfaiyenin yaklaşık yarım saatlik söndürme çalışmasının ardından yangın söndürülürken, otomobil kulllanılmaz hale geldi. Metal yığınına dönen otomobilde çıkan yangının nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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