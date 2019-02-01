Otomobil seyir halindeyken alev alev yandı

Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, kısa sürede yanarak kullanılmaz hale geldi.
Olay, dün gece Ergene ilçesine bağlı Velimeşe Mahallesi ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu ilçesine giden Özkan Eren yönetimindeki 59 TC 519 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Sürücü Eren otomobili yol kenarına çekerek araçtan çıktı ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede tüm aracı saran alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil kullanılmaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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