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Otomobil seyyar simit arabasına çarptı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 06:27 | Son Güncelleme

İzmir Ödemiş'te otomobilin seyyar simit aracına çarpması sonucu simitçi ağır yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'de otomobilin seyyar simit arabasına çarpması sonucu simit satıcısı ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Akıncılar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde seyreden Y.Y. (23) idaresindeki 35 ZMA 67
plakalı otomobil, kontrolden çıkarak aynı istikamette giden Mustafa Kemal Uçar'a (42) ait seyyar simit arabasına çarptı.

Kazada, simit satıcısı Uçar yaralandı. Tezgahta bulunan simitler yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Uçar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Y.Y. ise gözaltına alındı.

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Ödemiş seyyar gevrek arabası yaralı

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