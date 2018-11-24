Otomobil sitenin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Trabzon'da, otomobilin sitenin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çukurçayır Mahallesi'nde yokuştan aşağı giden otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce elektrik direğine, sonra demir korkuluklara çarptı. Otomobil, ardından bir sitenin bahçesine devrildi.

Ters dönen araçta bulunan ve yaralanan iki kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, sitenin güvenlik kamerasına da yansıdı.

