Otomobil sporlarında geleceğin şampiyonlarına Petlas desteği

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada ilgiyle izlenen motor sporlarında, Türkiye'yi uluslararası rekabet arenasında başarıyla temsil edecek yeni yeteneklerin keşfine, Türkiye’nin lastiği Petlas destek oluyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen “TOSFED Yıldızını Arıyor” projesine desteğini bu yıl da sürdürdü. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) bu yıl ikinci kez düzenlenen ve federasyonun ilk yetenek keşfetme projesi olan "TOSFED Yıldızını Arıyor"da, 2018 yılı yarışları bugün ve yarın Körfez Yarış Pisti'nde yapılan yarışlarla sona eriyor. Projeye bu yıl, 14’ü kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti. Eleme yarışları sonrasında belirlenen 5’i kadın 45 aday, eylül ayında düzenlenen 2 günlük kampta şampiyon pilotlardan teorik ve pratik eğitimler aldı. Bu 45 aday arasında yapılan final yarışının ardından 10 erkek 2 kadın sürücü belirlenmiş ve bu isimler 4 yarışlık TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 kupasında yarışmaya hak kazanmıştı. Yarışmacıların tüm giderleri, TOSFED tarafından karşılanıyor.

\ - “Hayalimiz, bir Türk sürücünün, Türkiye’nin lastiği ile dünya şampiyonu olması” Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, Petlas’ın Türkiye’nin yanı sıra dünya çapında 100’ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olarak büyümesini sürdürdüğünü belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye’nin yerli sermaye gücü olarak, Ar-Ge gücümüzle Petlas Motorsport departmanımıza ve yarış lastiği geliştirme programımıza start verdik. Lastiklerimizin performansı kadar, yüzde 100 yerli sermayeli bir üreticinin bu konuya tüm ciddiyeti ve tüm teknoloji gücüyle eğilmesi de yankı uyandırdı. Yarış parkurlarında, yerli lastik heyecanı esiyor. Önümüzdeki dönemde bu rüzgarı tüm dünyaya yayacağız, ülkemiz ve dünya yarış ekiplerine lastik üreteceğiz ve bu alana da damgamızı vuracağız. Başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz TOSFED Yıldızını Arıyor projesini çok önemsiyoruz. Hayalimiz, yakın bir gelecekte, bir Türk sporcunun, Türkiye’nin lastiğini kullanarak dünya şampiyonu olması. Bu hayali gerçek kılacak güce ve yeteneğe sahip olduğumuza yürekten inanıyoruz. İşte, o yetenek, belki de TOSFED Yıldızını Arıyor 2018 yarışmacıları arasında yer alıyor.”