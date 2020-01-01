HABER
  4. Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 06:31 | Son Güncelleme

Otomobil su kanalına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden F. Y. D. idaresindeki 34 TD 4420 plakalı otomobil, Körfez Şirinyalı mevkisinde Şenol Koç idaresindeki 34 BAS 197 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan F.Y.D'in kullandığı otomobil, park halindeki bir tankere çarptıktan sonra yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, devrilen otomobildeki sürücü F.Y.D'nin eşi ile Damla Demirtaş ve Uğur Demirtaş (29) yaralandı.

Ambulanslarla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Uğur Demirtaş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, kaza yapan 34 TD 4420 plakalı otomobilin aşırı hızla ve makas atarak seyrettiğini ileri sürdü.

Gözaltına alınan sürücü F.YD'nin, yapılan kontrollerinde 2.34 promil alkollü olduğu belirlendi.

PARTNERMilyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...Milyonlarca kişiyi kapsıyor! Emekli olmayana da maaş...
İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi İstanbul'da 2020 yılının ilk trafik denetimi 
Ankara’da yılbaşı gecesi trafik denetimleriAnkara’da yılbaşı gecesi trafik denetimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Körfez trafik kazası: 1 ölü 2 yaralı

En Çok Okunan Haberler

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

Taner Ölmez, Mucize Doktor'dan bölüm başı ne kadar kazanıyor?

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

İşte büyük ikramiye kazanan numaralar

Eski futbolcu intihar etti

Eski futbolcu intihar etti

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Ankara'da yakalandılar! Telefondan çıkan görüntüler kan dondurdu

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

Eniştesiyle aldattı, görüntülerini düğünde ekrana yansıttı

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İranlılar Van'da coştu! Eğlence mekanları doldu taştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Kanal İstanbul projesiyle ilgili flaş gelişme

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Alkollü içki ve sigara vergisiyle ilgili önemli karar

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

Yılbaşı eğlencesinde yakılan ateş yangına neden oldu

İstiklal Caddesi'nde tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Yer: İstiklal Caddesi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu!

Ehliyetine el konulan alkollü sürücüden "umreye gittim" savunması! Alkolmetreyi polise üfletti!

Alkolmetreyi polise üfletti! Ekipleri çileden çıkardı!

Yeni yılın ilk dakikasında Rusya'dan İdlib'e hava saldırısı!

Yeni yılın ilk dakikasında hava saldırısı!

Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

Trump İran'a açık açık seslendi! 'Bu bir tehdittir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

Erdoğan'dan yeni yıl mesajı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.