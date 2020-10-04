HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

Otomobil su kanalına düştü: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 14:01 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü.Kaza, ilçeye bağlı Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına düştü.
Kaza, ilçeye bağlı Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Zonguldak’tan Ereğli ilçesi istikametine seyir eden Erdal Y. (40) idaresindeki 78 SS 040 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına düştü. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan otomobil çekici ile olay yerinden kaldırılırken, savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSoner Sarıkabadayı evlendiSoner Sarıkabadayı evlendi
Yazı aratmadı! Akın ettilerYazı aratmadı! Akın ettiler
İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!İşte KPSS ÖABT sonuç tarihi!
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
Kırmızı Oda paylaşımı güldürdü! 'Kocam izin vermiyor...'
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İki il için 'yıkıcı deprem' uyarısı
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
İstanbul'un göbeğinde kalaslı dehşet! Beş lirayı beğenmeyince olanlar oldu
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Koronavirüse karşı flaş 'gargara' önerisi!
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
Azerbaycan ordusu Magadiz'e girdi, halk kutlama yaptı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülen çocuk hamile çıktı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
Diyarbakır'da 'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
'Güneydoğu'nun gökdeleni' yıkılıyor
İstanbul'da yol verme kavgası! Birbirlerine girdiler
İstanbul'da yol verme kavgası! Birbirlerine girdiler
Ataşehir'de yangın paniği! Anne ve 2 çocuğunu son anda kurtarıldı
Anne ve 2 çocuğunu son anda kurtarıldı
Yazı aratmadı! Konyaaltı Sahili'ne akın ettiler
Yazı aratmadı! Akın ettiler
Büyükçekmece Gölü’nün suyu çekildi! 1500 yıllık baraj hattı ortaya çıktı
Yer: İstanbul! Su çekildi, 1500 yıllık baraj hattı ortaya çıktı
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
NAVTEX ilanları sonrası Oruç Reis limandan ayrıldı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.