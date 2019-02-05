Otomobil su kanalına düştü: 1'i çocuk, 3 yaralı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, su kanalına devrildi. Kazada, aynı aileden 1'i çocuk, 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Şehitler Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İnegöl yönüne giden Zeynep Arı (36) yönetimindeki 34 VS 0864 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak su kanalına devrildi. Kazada, sürücü Zeynep Arı ile yanındaki eşi Hayri Arı (42) ve çocukları Ecrin Ecem Arı (8) yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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