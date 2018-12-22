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Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2018 15:20 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına uçtu.

Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA) -BALIKESİR'in Manyas ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına uçtu. Kazada, sürücü Egemen Kilercioğlu(38) ile araçtaki Meltem Kozan (30) hayatlarını kaybetti.
Kaza, Salur Mahallesi Cevizlik Mevkii'nde meydana geldi. Bir elektrik dağıtım şirketinde işçi olarak çalışan Egemen Kilercioğlu, kullandığı 10 ADA 40 plakalı otomobilin, köprüden geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, su kanalına uçtu. Çevrede koyun otlatan çobanların kazayı görüp, haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobil çekici ile sudan çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, sudan çıkarılan otomobilin sürücüsü Egemen Kilercioğlu ile yanında bulunan Meltem Kozan'ın yaşamlarını yitirdiklerini belirledi. İkilinin cenazeleri, Manyas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

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Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölüOtomobil su kanalına uçtu: 2 ölü

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