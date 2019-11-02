Otomobil su kanalına yuvarlardı: 2 yaralı

Samsun’un Havza ilçesinde otomobilin su kanalına yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Arslaçayır Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü’den Samsun’a gitmekte olan Sami Ünal’ın (30) kullandığı 55 HR 247 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki su kanalına yuvarlandı. Kazada sürücü ile eşi Aysel Ünal yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü ayakta tedavi edilirken, eşi ise müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

