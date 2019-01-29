Otomobil su kanalında askıda kaldı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK’te, yol ortasında bulunan yaklaşık 1,5 metre derinliğindeki su kanalının duvarları arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, sabah saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde meydana geldi. Faruk Akgül yönetimindeki 78 AAD 813 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, demir korkuluklara çarptı. Yaklaşık 1,5 metrelik su kanalı duvarlarlarının arasında askıda kalan otomobilin sürücüsü kazayı yaralanmadan atlattı. Sürücü Akgül, gelen polise buz tutan yolda otomobilini kaydırması sonucu kontrolden çıkarak kaza yaptığını söyledi.
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