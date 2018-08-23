Otomobil sulama göletine yuvarlandı: 4 ölü

Uşak'ın Banaz ilçesinde gölete yuvarlanan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi.
Ramazan Yanar'ın kullandığı 06 GMC 60 plakalı otomobil Kızılhisar Köyü Sarıçam Piknik Alanı'na giderken virajı alamayarak yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı.
Kızılhisar Sulama Göleti'nde suya gömülen otomobilin sürücüsü Yanar ile yakınları Nazmiye Yanar, Gönül Yanar ile Ümmühan Yanar hayatını kaybetti.
Bölgeye piknik için gelen vatandaşlar, göletin içindeki otomobili halatlar yardımıyla kıyıya çekerek cesetleri çıkardı.
Ambulanslarla Banaz Devlet Hastanesi'ne götürülen cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken çevredekiler, kazanan olduğu virajda bariyer bulunmadığını, bu yüzden çok sayıda kaza meydana geldiğini söyledi.
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