Otomobil sulama kanalı uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Muammer Güneş ve Erkan Hataylı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

MEHMET KARACA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Mehmet Karaca'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

