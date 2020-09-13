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Otomobil sulama kanalı uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 21:35 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin sulama kanalına uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Otomobil sulama kanalı uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yüksek Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilden yaralı olarak çıkartılan Muammer Güneş ve Erkan Hataylı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

MEHMET KARACA HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan ve itfaiye ekiplerince çıkartılan Mehmet Karaca'nın ise yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Karaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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