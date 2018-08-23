Otomobil sulama kanalına devrildi: 6 yaralı

ADANA, (DHA)- ADANA'nın Karataş ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Yüzbaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İsmet Sarı yönetimindeki 44 AZ 775 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir araca çarparak ardından sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücüsü İsmet Sarı ile Sultan Sarı, Burak Sarı, Miraç Sarı, Neslihan Özer ve Sercan Özer itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartıldı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adana'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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