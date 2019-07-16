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Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 09:33 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki 2 kişi boğularak yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.00 sıralarında, Akhan Mahallesi Barlan mevkiinde koyunlarını otlatan bir çoban, sulama kanalının içinde 20 R 0667 plakalı otomobili görünce polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan destek istedi. İtfaiye ekipleriyle birlikte yapılan incelemede, araçta 2 kişinin cesedi bulundu. Çalışma başlatan itfaiye ekibinin balık adamları, kanal içine girerek, otomobilin sürüklenmemesi için halatlarla bağladı. Ayrıca kanal önüne file çekildi. İtfaiye ekipleri, yan duran ve içi suyla dolan otomobildeki sürücü Ramazan Sözer (53) ile arkadaşı Yusuf Özer'in (45) cesedini çıkardı. Ardından otomobil çekiciyle kanaldan çıkarıldı. Otomobilde, içki şişesiyle piknik malzemeleri bulundu. Otomobildeki iki kişinin piknik yaptıktan sonra otomobille dün akşam saatlerinde dönüşe geçtiklerinde kaza yapıp kanala uçtuklarının sanıldığı belirtildi. İki kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobil sulama kanalına düştü: 2 ölüOtomobil sulama kanalına düştü: 2 ölüOtomobil sulama kanalına düştü: 2 ölüOtomobil sulama kanalına düştü: 2 ölü

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