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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 07:57 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu İlçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.
Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Turgutlu Ovası Kısmalı Yolu mevkiinde meydana geldi. Musacalı Mahallesi'nden ilçe merkezine doğru giden Yasin Akcan (30) yönetimindeki 45 N 4617 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp sulama kanalına uçtu. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü Yasin Akcan ile yanındaki Yıldıray Karakuzu (42) ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yapılan kontrollerden Karakuzu'nun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yasin Akcan ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Akcan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Yıldıray Karakuzu'nun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’nin morguna kondu.

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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

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