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Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 17:24 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü hayatını kaybetti.Kaza, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı yolunda meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde otomobilin sulama kanalına uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında kadın sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Çeştepe Mahallesi’nde bulunan Hayvan Pazarı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşegül Aydın idaresindeki 09 LZ 900 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına uçtu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tamamen su içerisine gömülen otomobil içerisindeki sürücüyü kurtarmak için zamana karşı yarıştı. Kaza yerine çağrılan kurtarıcı ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri suya gömülen otomobili kanaldan çıkardı. Otomobilin kadın sürücüsü Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Otomobil sürücüsü genç kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan otomobil sürücü Ayşegül Aydın yolda hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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